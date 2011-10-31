《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

* 明报

--现代牧业(1117.HK)董事长邓九强表示,集团现时奶牛数量较6月底增加9.9%至11.8万头,而30个万头牧场布局全国的目标也有望在2015年之前实现.

* 星岛日报

--据政府数据显示,卖地收入持续上升,截至本年10月底,今个财政年度共卖出21幅地皮,卖地收益达514亿港元,连补地价收入,及刚批出的西铁南昌站项目,至今录得的土地收入共807亿港元,应为1985年至今、27年有纪录已来新高.

--内地第一阶段"家电下乡"政策于下月终止,市场担心家电企业销售受重创.本港上市的内地两大电视机制造商创维(0751.HK)及TCL多媒体(1070.HK)表示,相信政策退出影响较微.

--拥有85年历史的意大利电单车品牌Ducati Motor行政总裁Gabriele Del Torchio表示,相当看好亚洲及拉丁美洲的销售前景.目前正考虑2013年上市,候选上市地点包括香港、米兰及纽约.

* 苹果日报

--华润创业(0291.HK)管理层向证券界表示,为减轻因成本上升及新税项对毛利率的压力,计画未来两年出售投资物业.并会在内地为超市业务购入自置物业,又承诺至少两年内不会集资.

* 东方日报

--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)公布,截至9月底止第三季盈利约13.3亿元人民币,同比增长44.3%,首三季盈利59.6亿元人民币,同比增长90.6%.

--年底前依然有大型金融新股赶上市,包括人保集团、新华人寿及海通证券,计及周大福珠宝及其他新股,集资总额逾900亿港元.但投行表示,若市况没有明显好转,预期成功上市只有少数.

* 文汇报

--华彩控股(8161.HK)副总裁庄明称,市场普遍估计今年全国彩票全年销售或达2,200亿元人民币,2012年或有望达到3,000亿元人民币.

* 大公报

--从事心血管医疗器械的先健科技(8122.HK)将于创业板上市.公司发行1.25亿元,以每股定价1.91元至2.26元计算,最多集资2.825亿港元.

--数码通(0315.HK)与英国Vodafone正式拆夥.数码通宣布,于香港营运的附属公司已回复使用"SmarTone"称.总裁黎大钧表示,有关变动将不会对客户构成影响,所有服务将维持不变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.