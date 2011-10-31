〔港报财经评论〕11月份港股料先高後低--经济日报10月29日

11月份港股料先高後低 /林瑞芬

这两个交易日,港股大反弹兼成交额高涨,前日逾900亿港元,昨日更涌上1,094.6亿港元,市场买卖气氛确实够乐观.再见部分二、三线细、中价股报复式反弹,都莫说不会心动追货.不过,小投资者现在欧债危机略为纾缓才跟风追入分一杯羹,不易有理想回报.有买就有卖,当心理素质较佳的一批投资者减磅套利,由心理素质较弱的一批来接货,後市一旦又有利淡消息出现时,心理素质较弱的一批如何反应?届时大市又会怎走?展望11月份,推测大户部署在相对近月高位区20,000-21,000反覆一轮,吸引更多小投资者跟风然後派货,派货诱因是年底前一般海外资金需回流中国内地交数.派货可以有不少藉口,随时以欧债问题未解决,或美国经济欠佳都说不定.因此,小投资者置身其中,强调严守止赚/止蚀的纪律,恒指失守自10月延伸上升轨支持位约18,800离场,国指就是9,800左右.

回说大市,汇丰(0005.HK)昨急升4.16%,而中移动(0941.HK)则插1.9%,属风险胃纳的转移,避险到投险,反映市场乐观情绪浮现.同样地,自欧盟峰会公布原则性协议,美元回落,油价上升,均显示市场风险胃纳的转移.有资金投入风险市场产品,但启示性就有限,只是对风险预期变化的条件反射.汇丰突然受捧,引述摩根大通发表最近报告作参考.摩通指,汇丰业务规模庞大及复杂,要重拾增长并不容易,因已发展市场业务增长放慢,而环球资本市场表现疲弱,会将带来挑战.不过,摩通认为,汇丰集中控制成本、加快出售非核心资产,集中火力发展高回报及高增长地区,料股本回报慢慢改善至增长15%,表现优于环球同业,摩通给予其”增持”评级,惟目标价由100港元降至88港元.如果看技术形势,汇丰在73港元左右有个大阻力位,昨收70.1港元,向上再冲水位预期有限.

股价已逼近大阻力位的,微观还见有内银股,建行(0939.HK)已逼近6港元之前蟹货区,而工行(1398.HK)蟹货区约5港元左右.从最近公布第三季内银股的业绩显示,如建行截至2011年9月底止9个月,净利润1,392.07亿港元,同比增加25.8%、招行(3968.HK)截至9月底止首三季业绩净利息收入556.24亿元人民币,按年升36.1%,不良贷款总额为94.2亿元人民币,较年初减少2.66亿元人民币.不良贷款率0.59%,较年初减0.09%,似乎仍未受呆坏帐压力影响.不过,是否没有压力就不敢说,因外围经济环境差.总之,想在大鳄口中分一杯羹,切勿太贪心.(010)