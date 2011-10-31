〔香港个股〕五矿资源股份暂停买卖--联交所

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电--香港联交所周一表示,矿业公司五矿资源(1208.HK)自上午九时起暂停买卖.暂时未获悉停牌原因.
五矿资源上周五收盘3.99港元,过去一个月来上涨36.59%.
五矿高层上周五表示,或考虑向其中资母公司购买海外资产,力争在未来三至五年内成为全球顶级的中型矿业公司之一.[ID:nCN1183320](完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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