版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 09:13 BJT

〔香港个股〕五矿资源股份暂停买卖--联交所

路透香港10月31日电--香港联交所周一表示,矿业公司五矿资源(1208.HK)自上午九时起暂停买卖.暂时未获悉停牌原因.

五矿资源上周五收盘3.99港元,过去一个月来上涨36.59%.

五矿高层上周五表示,或考虑向其中资母公司购买海外资产,力争在未来三至五年内成为全球顶级的中型矿业公司之一.[ID:nCN1183320](完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐