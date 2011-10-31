〔港报财经评论〕结局篇前一份中短线预测--信报10月29日

结局篇前一份中短线预测 /陆文

港股经历9月份洗仓及10月份大挟仓,昨天在交投额逾1,000亿港元下,恒指成功突破20,000点,高见20,272点,离预期第二个目标20,500点不远後,出现获利回吐,无疑今次大成交涉及大量补淡仓及短炒博反弹活动,并不代表投资者中长线看好下的买货部署.欧债以至全球经济未来面对的疑虑有待解决,包括近期炒业绩期并没有太大惊喜,可预期未来一段日子大市出现反覆风险不减,炒G20会议以至各国有形之手及口术足以令股市静不下来.

重复2008年底上落巩固走势技术走势指标一向是反映大市健康及情绪的不错依据,面对恒指自2008年创出10,676点低位後,回升至2010年8月中的24,988点,上月恒指从高位回落早前升幅的38.2%,在16,143点取得支持,要重提这数据有参考性,因一般偏强的高位回调不应跌破升幅50%,即17,832点,回调61.8%才反弹显示短期反弹力度不会持久及难再创新高,甚至稍後出现回吐,形成另一个高低脚的上升轨道机会不低.早前亦以黄金比率评估过去一年恒指在24,988点与16,170点高低位,计算出後市应以反弹至38.2%的19,539点及50%的20,579.46机会大,昨天恒指高见20,272点後回吐,後市回吐不应再低于17,800点水平,当然,向上望亦应受制于20,579点至21,000点阻力区,如成功补回裂口反弹61.8%的21,620点,亦将无以为继,较倾向以20,500点附近为今次反弹上望目标.

如再配合早前以死亡交叉分析明年第二季才有望见底,即恒指有机会出现类似2008年10月见底後出现多次反弹,再在2009年3月见另一只”脚”,才展开一次倍升的升浪,这翻版走势有待其他基本政经因素配合才有望出现,却有助对未来三至四个月的分析作炒上落,即有反弹无上升,整个巩固期将为明年第二季见底的中线升浪作部署,希望这初步中短线假设有助投资者作相应部署.简单而言,未来三至四个月应在20,500点附近减持沽空.反之,在16,000-18,000点附近作为增持造好部署,从过去两个月出现的9月杀牛、10月杀熊的上落波幅逾3,000点,可视为炒作上落波幅的天堂,进一步确认持货不及炒持有和沽售的现实.

近日建议投资者炒反弹上望20,500点,并以一批累积沽空大的弱势板块股为挟补仓对象,这投机策略应带来不俗进账,近期个股亦配合业绩公布提供增减持”换马”藉口,随着最大的反弹潮逐步近尾声,虽然稍後蟹货区

并不会带来太大阻力,但亦未见有实质利好因素提供一次牛市升浪,因此,建议投资者不妨以目前20,000点水平作参考,以9月初个股股价与现价比较,寻找依然有相对较大落後空间的个股博反弹,这炒落後股份有一定值博率,当然,最重要还是了解其落後因由,这寻宝期属多劳多得,懒不来呢.(B05)

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欧罗技术走势转好 /苏子

汇市近日的走势如所料般发展,即欧盟峰会结束後有令市场接受的方案宣布,令市场避险情绪急回,美元因此骤失支持而急挫,而欧罗兑美元亦因此可止跌回升.前晚美国入市後,欧罗兑美元已经成功摆脱欧洲市早段于1.40心理关口附近的反覆争持闷局,当看好的投资者把汇价推升至100天及200天SMA阻力後,升势更是一发不可收拾,而随後汇价自高位的调整则一直稳守在200天SMA以上,故目前欧罗兑美元的技术走势已全面转好了.而前晚欧罗兑美元最高曾见1.4247,随後汇价虽然自此高位出现超买调整,但调整幅度却少于100点子.昨天欧洲市欧罗兑美元仅回落至1.4152低位便已回稳过来,此低位连汇价在前晚突破200天SMA阻力後首度触及的1.4146高位亦未能到达,反映欧罗兑美元暂处强势单边升市中运行.

昨天亚洲市及欧洲市早段,欧罗兑美元主要在1.4150-1.42间横行反覆上落,欠缺明显方向.从即市的走势来看,欧罗兑美元似乎是用横行上落的市况来改善目前技术上已见异常超买的走势,换言之,即是用时间来改善超买情况.相信一旦欧罗兑美元的超买技术走势获得重大改善後,欧罗兑美元或会再度上试前晚的1.4247高位,一旦成功突破,料会朝着8月底的1.4550高位迈进.短线而言,只要欧罗兑美元的调整没有低于200天SMA支持,入市策略宜以逢低买入为主.但若然欧罗兑美元的调整明显低于200天SMA支持,那便要小心市况可能有变.毕竟目前欧债危机仍未算是真正获得解决,因市场仍未知悉欧盟公布救市协议的细节究竟如何落实执行,因此,欧罗兑美元要借势作出较深调整并非全无藉口.

如昨晚欧罗兑美元乏力突破前晚的1.4247高位并返回200天SMA支持以下收市,料汇价将会进一步向下调整,若调整由本月4日1.3144低位升至前晚1.4247高位的23.6%及38.2%,目标分别为1.3987及1.3826.昨晚美国入市前,欧罗兑美元的高低位分别为1.4201及1.4152,波幅只有49点子,相信在昨晚美国市欧罗兑美元有极高机会成功突破此高低位,从而出现较明显的方向.但不论向上或向下突破,汇价应有接近50点子的波幅,因上方阻力在前晚的1.4247高位,下方支持则在200天SMA的1.41重要支持.如昨晚欧罗兑美元突破亚洲市及欧洲市的高低位後,可以迅即升破前晚的高位或跌破200天SMA支持,最後更在前晚的高位以上或200天SMA支持以下收市的话,那下周初投资者宜顺者此破位方向入市.如昨晚欧罗兑美元意外地不升反跌并且低收,再配合昨晚欧美股市亦见低收的话,那便要提防欧罗兑美元或已在前晚的1.4247高位见了短期重要顶部,并重返1.40心理关口以下波动.(B08)