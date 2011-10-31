〔港报社评〕引入海外医生要摒弃保护主义--文汇报10月31日

为纾缓香港公立医院医生人手不足的问题,香港医管局招聘海外医生,有29人初步符合资格,会交由医委会作进一步审批.医生组织持抗拒态度.香港医管局在把好质素关的前提下输入海外医生,有助于短期内纾缓公立医院医生的工作压力,改善对市民的服务,不失为暂时缓解公院人手不足的权宜之计;而且海外医生来港属于有限度注册,不能私人执业,不会对私人执业医生构成不公平问题.医生组织如果过分保护业界利益,排斥海外医生,将业界的利益凌驾病人和公众的利益之上,反而给市民带来不便,甚至影响香港医疗产业的发展.

香港的医生组织对输入海外医生抱抗拒态度,认为未经考试就可在香港行医是对香港医生不公平,更担忧此例一开,日後更多免试的海外医生会在港”落地生根”,香港的医疗服务难言有保障.医生组织的担忧虽说有一定道理,但也有保护主义思想作祟.新加坡容许外国医生入境就业,与此相反,香港则严格禁止外国医生来港工作.如果香港医生组织不正视公立医院人手紧绌的问题,自己不去公立医院服务,也不允许港府输入合资格的海外医生,未免有罔顾病人权益之嫌.

香港将医疗产业定为六大优势产业之一,未来要发展成为区域医疗中心,引入海外医疗人才,既可充实香港医疗人才库,又可带来一些新的经验和技术,有利提升本地医疗水平.如果香港医学界只是着眼于业界利益固步自封,阻挠有益香港市民和整体医疗业的改革,必然令市民利益受损,限制了香港医疗产业的发展,这绝非香港之幸.(A04)