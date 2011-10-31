〔港报社评〕医生利益不能凌驾病人,应研究收回执业审批权--明报10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
香港医管局欲招聘外援纾缓医生荒,医管局主席胡定旭曾表示,若医务委员会不通过,医管局将请求政府和立法会主持公道,必要时应考虑把审批医生执业的权力收归卫生署.医生组织批评这言论违反”基本法”,医学会会长蔡坚和会董谢鸿兴更表明,如果特首候选人不表态或不同意免除胡定旭职位,将呼吁医学界选委不予提名.招聘外援医生是纾缓医生荒的一个方法,蔡坚与谢鸿兴的说法犹如赤裸裸把业界私利凌驾病人权益之上,要胁特首候选人更是不能接受的做法,候选人应断然拒绝.在纾缓医生荒的问题上,胡定旭及医管局应该”企硬”,港府更应研究把审批医生执业权力收归卫生署,保障病人权益.
要胁特首参选人露丑态,重医生私利轻病人权益.事件起因是香港公立医院近年出现医生荒,影响医疗质素,其中一个解决方案是以”有限度执业注册”方式,让海外医生豁免香港注册考核试在港执业,纾缓公立医院人手问题.但此举受到医生组织反对,要求委员慎重考虑是否批准这批要求免试的海外医生来港执业.
香港特首选举在即,不顾大局斗派”着数”讨好利益团体争选票,是在香港埋祸根的劣质选举文化;有心为香港做实事的参选人,应切实了解香港的结构问题,提出改革现状的方案.医生人手不足正是香港一个严重的结构问题,不但需要投入公帑增加培训人才,还要面对既得利益团体只顾私利的阻挠.只懂维护少数人的既得利益,还是敢于兴利革弊,为700多万港人利益着想?是考虑特首参选人的一个重要课题.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。