〔港报社评〕医生利益不能凌驾病人,应研究收回执业审批权--明报10月31日

香港医管局欲招聘外援纾缓医生荒,医管局主席胡定旭曾表示,若医务委员会不通过,医管局将请求政府和立法会主持公道,必要时应考虑把审批医生执业的权力收归卫生署.医生组织批评这言论违反”基本法”,医学会会长蔡坚和会董谢鸿兴更表明,如果特首候选人不表态或不同意免除胡定旭职位,将呼吁医学界选委不予提名.招聘外援医生是纾缓医生荒的一个方法,蔡坚与谢鸿兴的说法犹如赤裸裸把业界私利凌驾病人权益之上,要胁特首候选人更是不能接受的做法,候选人应断然拒绝.在纾缓医生荒的问题上,胡定旭及医管局应该”企硬”,港府更应研究把审批医生执业权力收归卫生署,保障病人权益.

要胁特首参选人露丑态,重医生私利轻病人权益.事件起因是香港公立医院近年出现医生荒,影响医疗质素,其中一个解决方案是以”有限度执业注册”方式,让海外医生豁免香港注册考核试在港执业,纾缓公立医院人手问题.但此举受到医生组织反对,要求委员慎重考虑是否批准这批要求免试的海外医生来港执业.

香港特首选举在即,不顾大局斗派”着数”讨好利益团体争选票,是在香港埋祸根的劣质选举文化;有心为香港做实事的参选人,应切实了解香港的结构问题,提出改革现状的方案.医生人手不足正是香港一个严重的结构问题,不但需要投入公帑增加培训人才,还要面对既得利益团体只顾私利的阻挠.只懂维护少数人的既得利益,还是敢于兴利革弊,为700多万港人利益着想?是考虑特首参选人的一个重要课题.(A02)