〔港报社评〕中国抗内外风险,微调应灵活果断--信报10月31日

中国三大金融监管机构银监、证监及保监会主席换帅後,中国总理温家宝随即罕有地于周六召开中国国务院常务会议,分析当前经济形势,重申早前于天津调研时首度披露的”适时适度预调微调”论;印证了在近期欧债危机风雨飘摇,以及内部经济增长放缓衍生的各种新矛盾下,宏调政策须更具灵活及前瞻性.宏调政策因应经济走势出现趋势变化而作调整,理所当然.温家宝只作”适时适度预调微调”,是因国情体制所局限.每年的经济政策,会于3月的”政府工作报告”中披露,通常至7月就会召开政治局会议,评估下半年形势及微调各项措施.而在年底召开”中央经济工作会议”,就翌年经济取向制订新政策前,亦须先于11月开政治局会议定调.

另一方面,中国国家主席胡锦涛周日起外访,为出席三大峰会之首站,法国举行的G20峰会,揭开序幕.拥有逾32,000亿美元外汇储备的中国,会否如传闻中投资约700亿欧罗到EFSF中,很快知晓.而欧洲债务危机能否纾解,直接影响及冲击包括中国在内的全球金融稳定.因此,温家宝因应”内忧外患”提出的最新九项”微调”政策,基本上没有超越上述7月22日的政治局会议的主要基调,当时明令仍以稳定物价作为下半年首务,对调控楼价过快上涨方面,要求”决心不动摇、方向不改变、力度不放松”.

实际上有关”微调”近期已告启动,包括明令金融机构须在融资上倾斜小型、微型企业;对小微企减税;纾解铁道部融资压力,包括认购铁道债券时利得税减半,以至铁道债获国家担保.此外,为纾解地方政府融资平台风险,先以沪浙粤深四地作地方发债试点,继而准许符条件的地方贷款展期,以防工程大量烂尾.对憧憬楼市调控松动,以至即将取消限购的憧憬,温家宝更是”当头棒喝”,重申坚定不移搞好房地产调控,继续严格执行政策巩固调控成果.而对欧美可能衰退影响中国出口方面,温家宝亦承诺密切注视形势及时采应对措施,反映目前中国形势,仍如温总所言,须保清醒头脑、未雨绸缪.(A02)