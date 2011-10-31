〔港报社评〕遏抑楼市,温家宝绝不手松--经济日报10月31日

外界对中央放松宏调的预期愈来愈高涨,中国总理温家宝上周六特召开中国国务院常务会议,为预期降温,凸显中央未来有所松有所不松,会尽力拯救中小企、微企,但仍会力压物价,尤其楼价的上涨,严控楼市绝不放松.力保中小微企,力压物价楼价.温家宝上周初曾在天津表示,宏观调控要适时适度预调微调,为市场带来宏调松绑的憧憬,刺激上证指数五连升,全周涨幅6.7%,创年内最大单周升幅.外界对宏调松绑预期愈传愈高,对此,温家宝前天召开国务院常务会议,向外表明宏调政策应有保有压,哪些可微调、哪些将不变,减少外界揣测.

然而,遏抑楼价仍是中央重中之重,尤其上周中国全国人大财经委副主任吴晓灵、住建部长姜伟新,表示应调整楼市限购政策,引起房策变动揣测,令内房股大幅反弹.但对温家宝而言,在公在私,都不会亦不敢放松对楼市的调控.其一,楼价直接关乎民生.其二,要巩固楼市调控成果.若中国政府现时放松调控,不单过去调控效果将尽毁,楼价更可能出现报复性反弹,徒惹人民质疑中央调控的决心与能力.

楼控仍然从紧投资者勿憧憬.此外,若再让楼价复涨,泡沫吹大,势令中国埋下冲击经济与社会稳定的大炸弹,中国政府没有不加紧调控楼市的理由.故此,中央的适时适度预调微调,只会针对性地救中小企、微企,解决失业压力,个别环节如楼市,则仍继续加紧调控,投资者不要对此有不必要的憧憬.(A03)