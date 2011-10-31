版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:56 BJT

〔表格〕中国建材第三季净利按年升3.6倍,至23.8亿元人民币

路透香港10月31日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)周一宣布,截至2011年9月30日为止的三个月内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　 　　　 2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(元) 0.44 0.10

净利 2,375.81 522.10

营业额　 21,146.96 11,419.65

截至2011年9月30日为止的九个月内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　 　　　 2011年度首三季 2010年度同期

每股盈利(元) 1.11 0.29

净利 5,981.59 1,591.89

营业额　 55,968.28 32,935.58

注:中国建材为中国主要水泥生产商.其业务还包括轻质建材、工程服务、玻璃纤维及玻璃钢产品等.(完)

浏览中国建材其他新闻,请点选[3323.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐