〔表格〕中国建材第三季净利按年升3.6倍,至23.8亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)周一宣布,截至2011年9月30日为止的三个月内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度第三季 2010年度同期
每股盈利(元) 0.44 0.10
净利 2,375.81 522.10
营业额 21,146.96 11,419.65
截至2011年9月30日为止的九个月内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度首三季 2010年度同期
每股盈利(元) 1.11 0.29
净利 5,981.59 1,591.89
营业额 55,968.28 32,935.58
注:中国建材为中国主要水泥生产商.其业务还包括轻质建材、工程服务、玻璃纤维及玻璃钢产品等.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。