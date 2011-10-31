〔香港数据〕9月M-3货币供应按年减少0.4%--金管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布9月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年减少0.4%.具体变幅如下(单位为%):
9/2011 8/2011 9/2010
港元 M-3(按年) -0.4 6.9 8.7
港元 M-2(按年) -0.3 7.0 8.9
港元 M-1(按年) -6.0 10.1 19.8
港元 M-1(按年)* 5.7 10.1 6.3
有形贸易贷款额(按年计) 48.0 37.7 38.2
其它本地贷款额(按年计) 12.7 20.0 20.7
港元 M-3(按月) -0.1 -1.8 7.2
港元 M-2(按月) -0.1 -1.8 7.2
港元 M-1(按月) 1.8 -1.9 19.3
港元 M-1(按月)* -1.2 -2.3 1.2(完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
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