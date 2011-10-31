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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 16:47 BJT

〔离岸人民币〕香港9月底人民币存款按月增2.2%至6,222亿元--金管局

路透香港10月31日电---香港金融管理局周一公布,9月底香港人民币存款按月增2.2%至6,222亿元.

金管局并公布,9月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,906亿元人民币,8月份为1,858亿元.

香港截至8月底人民币存款为6,090亿元.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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