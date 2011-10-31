〔投行观点〕香港负资产大增,料楼价进一步下调--巴克莱资本

路透香港10月31日电---投资银行巴克莱资本的报告称,香港第三季的负资产宗数大幅上升,证实了香港的楼价正在下调,并预期未来将进一步下跌.

香港金管局上周五公布,今年第三季度的负资产住宅按揭贷款宗数,由第二季的48宗,大幅增加至1,653宗,反映在政府连番出招压抑楼市下,楼价自高位滑落.[ID:nCH0084897]

巴克莱资本周一的报告称,负资产数目增加,将会打击置业气氛,该行对香港地产发展股看法维持"负面".

报告表示,虽然第三季负资产住宅按揭贷款占未偿还按揭贷款总额只有0.5%,金额很小,但负资产宗数急升反映此前楼价上升周期是由低成本资金充斥所带动.

该投行称,贷款机构报告负资产上升,意味着楼价由年中的高位,已最少下滑10%.而该行估计,根据绝大部份负资产个案涉及按揭成数达九成或以上的贷款,估计现时银行按揭估值较按揭物业价值至少低13%.

因此报告预期,今年将会有更多的负资产个案发生,而这将会影响市场买气.银行对物业估值不足,有意置业者更难获得足够的贷款购房.(完)