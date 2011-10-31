〔香港个股〕山水水泥获中国银行提供高至30亿元人民币授信额度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---中国水泥生产商--山水水泥集团(0691.HK)周一称,其全资子公司与中国银行(3988.HK)(601988.SS)济南分行签订战略合作协议,获後者提供不超过30亿元人民币的授信额度,初步为期两年.
公司的公告称,根据协议,其全资附属公司--山东山水水泥集团与中银济南分行会建立长期战略合作关系,并选择後者为主要合作银行.协议初步为期两年,并可延展两年.
山水水泥表示,签订这协议,将可加强公司的财务资源与能力,并巩固与中银的关系.
山水水泥早盘收低3.1%,报5.93港元,过去一个月累计涨5.5%.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。