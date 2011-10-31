〔香港个股〕山水水泥获中国银行提供高至30亿元人民币授信额度

路透香港10月31日电---中国水泥生产商--山水水泥集团(0691.HK)周一称,其全资子公司与中国银行(3988.HK)(601988.SS)济南分行签订战略合作协议,获後者提供不超过30亿元人民币的授信额度,初步为期两年.

公司的公告称,根据协议,其全资附属公司--山东山水水泥集团与中银济南分行会建立长期战略合作关系,并选择後者为主要合作银行.协议初步为期两年,并可延展两年.

山水水泥表示,签订这协议,将可加强公司的财务资源与能力,并巩固与中银的关系.

山水水泥早盘收低3.1%,报5.93港元,过去一个月累计涨5.5%.(完)

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