〔香港热股〕农行早盘跌逾6%,分析师指高层离任或带来挑战

路透香港10月31日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一早盘跌逾6%,因其董事长于上周五离任,分析师称可能对农行带来较大挑战.

农行H股早盘收报3.38港元,接近今早最低位,并且明显跑输大市恒生指数.HSI的1.14%跌幅.

投行麦格理的报告称,农行和建行(0939.HK)(601939.SS)此前宣布其董事长离任,这个消息对于农行来说打击较大,因为农行上市的时间较建行为短,而且内部机制相对欠成熟.

农行于上周五宣布,其董事长项俊波辞职并即日生效.其後建行亦宣布其董事长郭树清离任的消息.[ID:nCH0084919][ID:nCN1184216]

新华社周六晚间报导称,证监会、银监会和保监会主席集体大"换血",其中郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;项俊波出任保监会主席.[ID:nCN1184590]

麦格理认为,是次银行高层调整对于银行的运作影响有限,相信新任董事长首先会保持业务策略稳定,同时有可能会增加拨备以进一步巩固银行的稳健性,而此举有可能导致第四季度银行信贷成本按季上升.

建行H股周一早盘收跌1.71%,报5.75港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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