〔香港个股〕博耳电力拟全购新加坡配电设备商SMB,涉资高至1.6亿坡元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---在中国提供一站式综合配电系统及方案的博耳电力(1685.HK)周一公布,拟提出全面收购新加坡上市的配电设备供应商SMB United LtdSMBU.SI,涉及最多1.612亿坡元(约10.07亿港元).
公司的声明称,将按每股0.32坡元,提出全部收购SMB United的股份,这较後者上周五收盘价0.275坡元溢价16.4%.
博耳电力早盘暂停买卖,午盘复牌初段逆市涨近2%,报2.59港元.以现价计该公司市值约20亿港元.
博耳电力表示,收购建议的现金代价将由公司去年10月上市集资所得的约5.1亿港元拨付,馀额将以银行贷款融资解决.
SMB United主要业务为从事配电设备、EDMI电子表银及其自有品牌Rudolf 控制器、仪器仪表及电能质量系统的制造及分销.其去年除税後溢利为1,770万坡元.
博耳电力表示,公司的综合配电系统及方案对发展智能电网相当重要,而智能电网网络将成为国内及国际电力市场之发展趋势,中国并计划于2015年前建立强劲的智能电网;相信是项收购不单使其收益及溢利增长带来直接得益,亦可扩大与被收购方的协同效应.
该公司并称,其意向是将SMB United私有化并自新加坡证交所除牌.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。