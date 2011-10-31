〔香港个股〕博耳电力拟全购新加坡配电设备商SMB,涉资高至1.6亿坡元

路透香港10月31日电---在中国提供一站式综合配电系统及方案的博耳电力(1685.HK)周一公布,拟提出全面收购新加坡上市的配电设备供应商SMB United LtdSMBU.SI,涉及最多1.612亿坡元(约10.07亿港元).

公司的声明称,将按每股0.32坡元,提出全部收购SMB United的股份,这较後者上周五收盘价0.275坡元溢价16.4%.

博耳电力早盘暂停买卖,午盘复牌初段逆市涨近2%,报2.59港元.以现价计该公司市值约20亿港元.

博耳电力表示,收购建议的现金代价将由公司去年10月上市集资所得的约5.1亿港元拨付,馀额将以银行贷款融资解决.

SMB United主要业务为从事配电设备、EDMI电子表银及其自有品牌Rudolf 控制器、仪器仪表及电能质量系统的制造及分销.其去年除税後溢利为1,770万坡元.

博耳电力表示,公司的综合配电系统及方案对发展智能电网相当重要,而智能电网网络将成为国内及国际电力市场之发展趋势,中国并计划于2015年前建立强劲的智能电网;相信是项收购不单使其收益及溢利增长带来直接得益,亦可扩大与被收购方的协同效应.

该公司并称,其意向是将SMB United私有化并自新加坡证交所除牌.(完)

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