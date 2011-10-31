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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 16:37 BJT

〔香港数据〕9月底止外汇基金总资产降至24,156亿港元--金管局

路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至9月底止的外汇基金总资产为24,156亿港元,较8月底减少371亿港元.

其中外币资产减少148亿港元,港元资产减少223亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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