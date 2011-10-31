〔银行观点〕香港或将技术上步入经济衰退,但全面衰退机会不大--恒生

路透香港10月31日电---恒生银行(0011.HK)周一发表研究报告称,预期香港第三季经济按年增长不足5%,第四季增长低于4%,香港在技术上将步入衰退,但应不会陷入全面衰退,并维持今年经济增长5.2%的预测不变.

恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,香港9月份的出口货值两年来首次下跌,主要先进经济体的消费需求或进一步下滑,为香港出口前景蒙上阴霾.

报告指出,全球经济的不明朗因素渐增,香港的私人消费及投资难免将受一定影响.通胀压力料将纾缓,但在租金高企及进口通胀因素的推动下,物价或继续维持于较高水平.

"我们相信更多经济放缓的迹象将陆续浮现."报告称,"虽然香港可能在技术上步入衰退,但问题关键在于经济会否出现大幅度及持续的收缩."

该行预测香港第三、四季的本地生产总值(GDP)按年增长分别为不足5%及低于4%.当一个经济体的GDP增长连续两个或以上季度出现下跌,技术上即陷入经济衰退.

报告表示,假如主要工业国家经济状况不至严重恶化,即使香港经济下行风险正在加大,预期经济不会陷入全面衰退.该行维持今年全年本地经济增长5.2%及消费物价(CPI)升幅5.3%的预测.

香港第二季GDP按季下滑0.5%,政府将于下周公布第三季经济数据.(完)