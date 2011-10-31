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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 16:20 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌,但10月涨幅为2009年5月以来最大

路透香港10月31日电---香港股市周一收跌,部分投资人了结获利,特别是针对银行及地产开发股,上周港股涨势令恒生指数.HSI创下2009年5月以来最大单月涨幅.

恒生指数收跌0.77%,至19,864.87.恒指10月共上涨12.9%.恒生国企指数.HSCE跌1.06%,但本月共涨17.9%,在亚洲股指涨幅居前.

沪综指.SSEC收低0.21%.

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