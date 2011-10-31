〔香港股市〕恒生指数收跌,但10月涨幅为2009年5月以来最大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电---香港股市周一收跌,部分投资人了结获利,特别是针对银行及地产开发股,上周港股涨势令恒生指数.HSI创下2009年5月以来最大单月涨幅.
恒生指数收跌0.77%,至19,864.87.恒指10月共上涨12.9%.恒生国企指数.HSCE跌1.06%,但本月共涨17.9%,在亚洲股指涨幅居前.
沪综指.SSEC收低0.21%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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