〔香港个股〕思捷环球7-9月营业额按年升0.6%至85.6亿港元

路透香港10月31日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周一表示,今年7-9月营业额按年升0.6%至85.6亿港元.

其中,欧洲、亚太区、北美洲及其他所占营业额比重分别为80.7%、16%和3.3%.

"全球经济增长放缓及欧元区主权债务危机恶化,令本季度的商业环境越来越具挑战性,这不仅对本集团有所影响,也影响整个行业."该公司公告称.

受到品牌失灵、欧洲经济不佳等打击,以"Esprit"品牌闻名的思捷环球去年业绩大幅跳水,净利大减近98%至7,900万港元,股价也一路重挫.[ID:nCT0399300]

思捷周一收盘大跌9.09%至11.40港元,尽管过去一个月来上涨约31%,但今年迄今跌幅仍高达近70%.(完)

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