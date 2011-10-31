〔香港个股〕五矿资源称未就五矿集团于秘鲁的Galeno铜矿项目权益磋商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电---中国矿业公司五矿资源(1208.HK)周一称,未就母公司五矿集团于秘鲁的Galeno铜矿项目权益进行磋商.
香港南华早报上周六报导称,中国五矿集团公司正考虑将其于秘鲁的Galeno铜矿项目的60%权益注入其香港上市的海外矿分支五矿资源.
"本公司并未就中国五矿集团公司于秘鲁的Galeno铜矿项目权益与中国五矿(或任何其他方)进行磋商."公告称.
公告并称,南华早报报导的"股东于昨日已批准五矿资源以13亿加元收购于多伦多及悉尼上市的Anvil MiningAVM.TOAVM.AX的建议"亦不正确.
五矿资源周一停牌,过去一个月累计上涨33%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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