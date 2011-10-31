〔香港个股〕五矿资源称未就五矿集团于秘鲁的Galeno铜矿项目权益磋商

路透香港10月31日电---中国矿业公司五矿资源(1208.HK)周一称,未就母公司五矿集团于秘鲁的Galeno铜矿项目权益进行磋商.

香港南华早报上周六报导称,中国五矿集团公司正考虑将其于秘鲁的Galeno铜矿项目的60%权益注入其香港上市的海外矿分支五矿资源.

"本公司并未就中国五矿集团公司于秘鲁的Galeno铜矿项目权益与中国五矿(或任何其他方)进行磋商."公告称.

公告并称,南华早报报导的"股东于昨日已批准五矿资源以13亿加元收购于多伦多及悉尼上市的Anvil MiningAVM.TOAVM.AX的建议"亦不正确.

五矿资源周一停牌,过去一个月累计上涨33%.(完)

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