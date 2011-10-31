〔香港个股〕恒生银行证券分支拟与广州证券在粤组证券投资咨询公司

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电---香港恒生银行(0011.HK)周一宣布,旗下恒生证券有限公司与广州证券有限责任公司签署合资经营备忘录,拟在广东省设立首间合资证券投资谘询公司.
恒生银行的新闻稿称,这是该行首间在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)协议下,计划成立的合资证券投资谘询公司,为内地客户提供有关服务.
恒生证券在合资公司的持股将为33%,而广州证券持有馀下67%股权.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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