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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 17:06 BJT

〔香港个股〕恒生银行证券分支拟与广州证券在粤组证券投资咨询公司

路透香港10月31日电---香港恒生银行(0011.HK)周一宣布,旗下恒生证券有限公司与广州证券有限责任公司签署合资经营备忘录,拟在广东省设立首间合资证券投资谘询公司.

恒生银行的新闻稿称,这是该行首间在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)协议下,计划成立的合资证券投资谘询公司,为内地客户提供有关服务.

恒生证券在合资公司的持股将为33%,而广州证券持有馀下67%股权.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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