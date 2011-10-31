〔港股业绩〕广汽集团称今年1-9月录得净利26亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月31日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)周一公布,依照中国会计准则,今年1-9月净利为26.03亿元人民币.但公司未提供去年同期比较数据;去年全年则为42.9亿元.
该公司并称,期内营业收入为76.39亿元,去年全年为87.4亿元.
广汽集团周一收跌0.13%至7.87港元,过去三个月累计下跌16.25%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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