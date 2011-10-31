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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 17:50 BJT

〔港股业绩〕广汽集团称今年1-9月录得净利26亿元人民币

路透香港10月31日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)周一公布,依照中国会计准则,今年1-9月净利为26.03亿元人民币.但公司未提供去年同期比较数据;去年全年则为42.9亿元.

该公司并称,期内营业收入为76.39亿元,去年全年为87.4亿元.

广汽集团周一收跌0.13%至7.87港元,过去三个月累计下跌16.25%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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