〔中港个股〕民生银行拟申请发行500亿元人民币专项小微金融债

路透香港10月31日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周一称,该行准备向监管部门申请发行500亿元人民币专项小微金融债,以对应加大对小微企业贷款的支持力度.

民生银行资产负债管理部总经理张昌林在记者会上作以上表示.他并称,相信未来向中小企业贷款业务进一步倾斜,对提升净息差有正面作用.

中国银监会进一步明确商业银行发行小型微型企业专项金融债条件,除需满足金融债发行相关法律法规及审慎性监管要求外,对于小微企业贷款达到目标的商业银行,可申请发行专项金融债.[ID:nCN1173830]

民生银行于9月底止的贷存比率已达到75.5%,超出监管红线,主要是国内宏观调控令存款增速放慢.分析师关注这可能会影响到民生银行第四季度贷款增长情况.

张昌林说,如果撇除旧协议存款和旧专项金融债的因素,于9月底止的贷存比率为74.25%.由于最近国内政策向小微型企业有所倾斜,民生银行准备向监管部门申请发行500亿元的专项小微金融债,从而加大对单户授信总额500万元以下小型微型企业的信贷支持.

"如果能够获批的话,对小微业务的发展将有所帮助."他说.

他并称,前三季度的新增贷款之中,面向中小企业贷款业务--商贷通在一般贷款占比超过60%.

民生银行授信评审部总经理石杰说,该行目前的地方融资平台馀额约1,600亿元,较年初约1,900多亿元有所下降,预计今年总体降量在340亿元.

于9月底止,该行的资本充足率为10.94%,核心资本充足率为7.98%.

民生银行此前公布,第三季度净利按年升80%,为74.68亿元人民币.[ID:nCH0084483]

其H股周一收跌3.17%,报6.41港元.(完)

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