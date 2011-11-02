〔香港个股〕华润燃气股份停牌,分析师料公司将落实天津合营项目

路透香港11月2日电---中国城市燃气供应商--华润燃气(1193.HK)周三早盘暂停股份买卖.分析师估计,公司将落实天津合营项目,而有关合作涉及对天津天联(1265.HK)的重组.

华润燃气执行董事兼首席财务官王添根在回覆路透查询时表示,公司将发出公告交代,并拒绝作进一步评论.

华润燃气与天津市政府属下的天津市燃气集团于去年6月订立合作协议,拟成立一家合营公司以在天津供应城市管道燃气.合营公司的注册资本为40-50亿元人民币,由华润燃气占49%股权.

天津燃气则占该合营公司的51%股权,并以注入其天然气相关营运资产方式出资,同时承诺合营公司将接管天津燃气的所有现有天然气相关业务.因此,天津市燃气持股51.3%的天津天联,将成为该合营公司的上市平台,即是合营公司的资产和业务将注入天津天联.在香港上市的天津天联股份周三亦暂停买卖.

分析师称,虽然华润燃气未能取得合营公司的控制权,但透过与天津燃气的合作迅速进驻天津,未来可向周边地区城市扩张.同时相信华润燃气可以帮助天津天联解决天然气采购价格与营运成本偏高的问题.

此前华润燃气已落实私有化郑州燃气3928.HK的计划.[ID:nCH0083553]

天津为中国四个直辖市之一,其城市管道燃气年销量约12亿立方米.

天津天联于今年8月由创业板转往主板上市,目前市值约20亿港元.根据该公司此前签订合同,2012年将向天津燃气购买最多7.15亿立方米天然气,价格为每立方米2元人民币.

停牌前,华润燃气周二收报11.34港元,天津天联则报1.1港元.(完)