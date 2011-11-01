〔香港个股〕中银香港称发售7.5亿美元五年期首次提取票据,票面利率3.75%

路透香港11月1日电---香港主要商业银行--中银香港(控股)有限公司(2388.HK)周二称,将在计划项下进行首次提取,向专业及机构投资者发售五年期首次提取票据,票面利率为3.750%.

中银香港在港交所发布公告称,该批票据本金总额为7.5亿美元,自11月8日起发行.

公告称,中银香港已委任中银国际、德意志银行(DBKGn.DE)及花旗环球(C.N)负责票据发行安排及交易.

中银香港9月时表示,其附属公司计划发行本金总值不多于150亿美元(或以其他货币计值)一系列的票据,所得款项净额将用作公司综合用途.[ID:nCH0077589]

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)在港子公司,同时为香港三家发钞银行之一,并获中国央行委任为香港人民币业务的清算行;于香港有超过260家分行、接近540部自动柜员机及其他销售渠道.(完)

浏览中银香港其他新闻,请点选[2388.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)