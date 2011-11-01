《香港报摘》--经济日报11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股2万点前受阻.摩根大通: 沽出包括中电控股(0002.HK)、电能实业(0006.HK)、长江基建(1038.HK)等"熊仔股".苏格兰皇家银行称逢低吸纳补升浪.
* 其他:
--楼面充斥负面因素,于去年实施额外印花税(SSD)购入物业的业主,宁愿"止赚"离场,标的全属新界盘.
--外围经济不乐观,但面对通胀飙升,香港雇主联会建议企业明年加薪4%,是1999年以来最高.
--销售不畅、存货堆积,安踏(2020.HK)称为控制存货水准,对明年首两季已订但未付运的订单进行调整,完成後上半年合计订单额,将仅录得单位数成长,低于先前的15-20%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。