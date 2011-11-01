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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报11月1日

* 要闻版头条:

--港股2万点前受阻.摩根大通: 沽出包括中电控股(0002.HK)、电能实业(0006.HK)、长江基建(1038.HK)等"熊仔股".苏格兰皇家银行称逢低吸纳补升浪.

* 其他:

--楼面充斥负面因素,于去年实施额外印花税(SSD)购入物业的业主,宁愿"止赚"离场,标的全属新界盘.

--外围经济不乐观,但面对通胀飙升,香港雇主联会建议企业明年加薪4%,是1999年以来最高.

--销售不畅、存货堆积,安踏(2020.HK)称为控制存货水准,对明年首两季已订但未付运的订单进行调整,完成後上半年合计订单额,将仅录得单位数成长,低于先前的15-20%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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