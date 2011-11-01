〔表格〕中国招金矿业首三季净利按年升51.6%,为11.55亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月1日电---中国招金矿业股份有限公司(1818.HK)宣布,按中国会计准则,截至2011年9月30日为止的九个月内,业绩报告如下(以每百元人民币为单位):
2011年度首九个月 2011年度同期
每股盈利(元) 0.40 0.52
净利 1,154.96 762.05
营业额 3,698.88 2,470.05
注:招金矿业从事开采、加工铁矿石、冶炼及销售黄金及其他金属产品.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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