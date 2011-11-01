版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 08:38 BJT

〔表格〕中国招金矿业首三季净利按年升51.6%,为11.55亿元人民币

路透香港11月1日电---中国招金矿业股份有限公司(1818.HK)宣布,按中国会计准则,截至2011年9月30日为止的九个月内,业绩报告如下(以每百元人民币为单位):

　 　　　　 　 2011年度首九个月 2011年度同期

每股盈利(元) 　 0.40 0.52

净利 1,154.96 762.05

营业额　 3,698.88 2,470.05

注:招金矿业从事开采、加工铁矿石、冶炼及销售黄金及其他金属产品.(完)

浏览招金矿业其他新闻,请点选[1818.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐