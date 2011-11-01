《香港报摘》--信报11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--香港银行"水紧"压力有增无减,银行贷存率高,银行审慎放款高息抢存款.
* 其他:
--恒地(0012.HK)将赴新加坡发债,计划发行为期五年的债券,金额为2亿坡元;银行业者表示,近期香港美元及港元供应紧绌,港商到资金充裕地方发债,以坡元计将较美元年可省0.2-0.3厘利息.
--新世界发展(0017.HK)和新创建集团(0659.HK)联合宣布,可能进一步收购杭州绕城公路项目权益.
--港交所资显示,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷,日前增持东亚银行(0023.HK)股份,涉资1,803万港元,持股由0.2%升至0.23%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。