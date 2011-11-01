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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--信报11月1日

* 头版头条:

--香港银行"水紧"压力有增无减,银行贷存率高,银行审慎放款高息抢存款.

* 其他:

--恒地(0012.HK)将赴新加坡发债,计划发行为期五年的债券,金额为2亿坡元;银行业者表示,近期香港美元及港元供应紧绌,港商到资金充裕地方发债,以坡元计将较美元年可省0.2-0.3厘利息.

--新世界发展(0017.HK)和新创建集团(0659.HK)联合宣布,可能进一步收购杭州绕城公路项目权益.

--港交所资显示,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷,日前增持东亚银行(0023.HK)股份,涉资1,803万港元,持股由0.2%升至0.23%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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