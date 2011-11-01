《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7677港元HKD=)
美股道琼工业指数周一收低276.1点或2.26%,报11,955.01点.因券商明富环球(MF Global Holdings Ltd)申请破产保护以及
对欧债危机的担忧重燃重创金融股.但本月录得20年来最大单月涨幅.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.610 -3.67 63743 14.651 -3.99
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.290 -9.78 301107 4.129 -4.85
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.560 -0.59 315517 73.886 -1.02
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.750 -0.15 259988 20.067 -3.29
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.610 -2.79 85516 10.068 -1.87
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.400 -2.79 51945 7.333 -1.44
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.660 -3.83 877180 67.828 -2.96
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.100 -1.96 41627 4.746 -2.74
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.110 -0.25 535327 15.621 -3.10
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.700 -8.14 74312 19.186 -4.31
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.970 -2.65 27011 3.490 -1.98
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.530 -6.77 27740 4.277 -3.46
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.300 -5.95 26275 1.499 -51.80
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.650 -4.33 88495 0.412 -5.36 (完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。