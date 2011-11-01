〔港报财经评论〕逆向思维主导後市--信报11月1日

逆向思维主导後市 /陆文

随着9月杀牛、10月杀熊,与去年4月climb、5月cry不谋而合,港股经过上周引发大量补淡仓冲破20,000点,进入本周G20高峰会在即,日本变相派钱的干预日圆,令美汇回升,引发若干利差交易拆仓活动,恒指出现正常回吐,成交金额缩至681亿港元.从温总维持调控楼市言论引发内房股回软,铁路股在业绩欠佳及资金紧张下回落,均反映炒落後股要面对的反覆,短期还要看中国会否向欧洲送钱.至于憧憬美国推出QE3及中国明显采取全面信贷宽松似言之尚早.

过往股市被视为具反映经济前瞻能力,但自2008年年底至今,在全球各国央行有形之手干预下,除了狂印银纸稳定疲弱的经济,超低息期令热钱主导投资市场,股市表现与经济往往谈不上挂钩.目前美国经济疲弱下美股高企,香港财爷看淡明年经济下,港股亦未必相对地出现大跌,这与资金缺乏出路有关,看来未来一段日子投资者应多善用逆向思维,在明年第二季见底前逐浪,短期利好消息带动的上升是减持良机.反之亦然,技术走势出现陷阱机会率亦提升.随着过去两个月令好淡均易蒙受较大损失,估计今年馀下的两个月应不会有若干的大升跌,希望上述的一些市场思维能为投资者带来帮助.(B08)

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日本干预圆汇或再失败 /苏子

昨天东京入市前,美元兑日圆已见明显沽压涌现并且已跌破上周的75.63低位,破位後一度低见75.31的历史新低.在东京入市後,美元兑日圆自上述历史低位逐步回升至上周五的75.75收市水平,但整体走势仍然非常疲弱.这时其实不少即市炒家正等待美元兑日圆略为回升近76关口附近时再度入市建立美元兑日圆短仓,以打赌汇价再度下试昨天东京入市前所造的75.31历史低位甚至进一步考验75心理关口.殊不知日本政府此时却出其不意地进场干预日圆的强势,而这是日本政府自8月4日以来再次单独入市干预日圆.而日本政府是在美元兑日圆升至76关口时才正式大举入市买入美元,抛售日圆,结果使美元兑日圆大升300点子,至79高位才遇上初步阻力.

随後美元兑日圆自此高位回落逾百点子至77.63水平便再度急升,并且更升破早段的79高位阻力,可惜汇价升破79阻力後,却未能迅即升至更为关键的80心理关口,高位仅见79.53便乏力再升,表现令看好者失望,到欧洲入市後,大量沽盘再度把美元兑日圆大幅推回至78关口以下波动,使美元兑日圆再次自反弹高位回落逾百点子,故技术上看不利美元兑日圆继续上升.美元兑日圆已自79.53高位回落至77.76低位,暂时仍能保持在昨天亚洲市日本政府首轮干预後所造的77.65的低位以上.但若然昨晚美元兑日圆可以进一步跌至77.65水平以下波动及收市,那便要小心昨天日本政府的单独入市干预日圆强势行动有可能以失败告终,料美元兑日圆稍後将再次朝着昨天亚洲早市所造的75.31低位迈进.

日本政府在8月4日那次的单独入市干预日圆强势的行动已证实为失败,而昨天日本政府再一次入市干预,相信结果将与8月4日那次一样,以失败告终.短线而言,美元兑日圆一定要守稳在昨天亚洲市日本政府首轮干预後所造的77.65低位以上波动,更重要是并未见美元兑日圆小时图上在77.65水平以下收市,随後可以转强并上试昨天欧洲刚入市时所造的79.53高位,且在触及此高位後可以有力一攻即破,破位後更以单边市形式进一步上试至80心理关口以上,届时美元兑日圆才可看高一线,并令日本政府是次的单独干预行动以失败告终收场的机会大降,否则策略上宜高沽为主.留意昨晚美国市美元兑日圆能否企稳在早前的76-78横行反覆区顶部以上波动及收市,如昨晚美元兑日圆乏力企稳在78以上波动,最後收市时更明显在之下,否则美元兑日圆仍难可以看好.倾向相信市场上不少看好日圆後市的投资者目前应已作好与日本政府对着干的准备,故美元兑日圆稍後重拾下跌动力的机会较高.(B10)