〔港报社评〕业主欲重建超预期,市建局宜加码协助--明报11月1日

香港市建局推出新策略,有条件地扮演”白武士”角色,接受业主主动申请重建计划,首批申请昨日截止,共收到25份申请书,反应理想;不过,按原定计划,市建局只会挑选一两个项目纳入明年的重建计划.由于申请重建的业主比预期多,中选比率不足10%,太低了,市建局应该研议加码,使更多项目得以重建;政府或需研议强化市建局的角色和功能,加快市区重建.

事实上,有些旧楼若被发展商看中,收购过程经常出现滋扰情况,相比之下,若获市建局收纳为重建项目,业主可免却与收购人员拉锯之苦,而且市建局赔偿准则为区内”7年楼龄”市价,业主得到较大保障,所以,不少旧楼业主对纳入为市建局重建计划,都有所憧憬.

旧区重建遇瓶颈,可研议增加地积比.关于市建局的角色与功能,张震远近期接受访问时,预期下届港府任内会更为重要.他认为楼市已出现盛极难继之象,楼价下调趋势浮现,意味私人发展商会放缓建楼计划,在这种情况下,他说市建局的公共机构角色就变得十分重要,将要承担旧区重建的重任.从目前市况看来,张震远所描述情况,很大可能出现,为免市区住宅供应”买少见少”,旧区居住环境老化而愈益恶劣,政府强化市建局的角色和职能,看来有实际需要.放宽高度限制、增加地积比,以目前保育意识高涨的氛围,是敏感议题,不过,张震远主政市区重建多年,他的观察和总结情况,有一定依据,值得政府认真研究,为旧楼和旧区重建缔造较大的空间.(A03)