〔港报社评〕多管齐下降低小巴的士保费--文汇报11月1日

香港的士小巴业界不满汽车保险费用过去5年不断增加,至今升幅超过一倍,加上承保公司数目太少,令业界抱怨经营更见困难.事实上,的士与小巴保费远较其他车辆为高,主因是司机为多抢生意而忽视安全,导致意外频生,保险公司须收取较高保费弥补成本,加上近年包揽诉讼愈趋猖獗,部分不法司机合谋诈骗保险,也令保费水涨船高.要降低保费,关键是提升司机的安全驾驶.港府应强制的士小巴加装黑盒及限速器,针对部分司机自恃有保险”包底”罔顾驾驶安全,当局应要求违规司机承担一定的赔偿金额,加强阻吓力.同时,警方也应加大力度打击诈骗保险个案,多管齐下纾缓业界的保费压力.

近年的士及小巴保费虽然一加再加,但不少保险公司仍处于长期亏本境地,有可能会逐步缩减的士及小巴的保险业务,令业界投保更难.而保费大增也会令业界百上加斤,最终转嫁至消费者身上.因此,港府不能置身事外,应设法减低业界的保费压力.

应该看到,部分的士及小巴司机缺乏安全意识,为多做生意在公路上横冲直撞罔顾安全,其中一个原因是自恃购买了保险,就算发生任何交通意外都会有保险”包底”,于是有恃无恐.这不但威胁其他道路使用者的安全,而且对保险公司也不公平.因此,港府应考虑调整保险的条款,假如意外是因为司机的不小心驾驶而造成,肇事司机将要承担一定比例的赔偿,藉着经济诱因促使司机更注意驾驶安全,也吸引更多保险公司愿意为的士及小巴承保.(A06)