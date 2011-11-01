〔港报社评〕外劳助解荒,滥输须堵塞--星岛日报11月1日

香港劳工顾问委员会的劳方委员罕有地”全体罢工”,停止审核”补充劳工计画”申请,要求港府堵塞输入外地劳工安排的漏洞.当中涉及不同政策部门如何配合,以及面对保障香港工人饭碗入息和提升香港竞争力的矛盾.为免雇主廉价输入外劳导致香港工人减薪或失业,”补充劳工计画”的每宗申请都要过三关,包括在报章刊登招聘广告、在劳工处进行香港招聘一段规定时间,以及安排培训课程.要待”三招用尽”都无法聘请到合适人选,才能够申请输入外劳.

工会组织近来却发现,有过去透过这计画申请的雇主,把同样工种改个名目,包装成”技术人员”身分,绕过劳顾会,直接向香港入境事务处申请,按照”一般就业政策”发出工作签证.

白狗得食黑狗当灾.根据香港入境处的数据,按照”一般就业政策”的工作签证数目,以”其他专业及技术人员”今年增长最快,头三季已达6,000多人,是唯一超过去年全年总数的职业分类.究竟这纯粹是因为经济增长,加上香港失业率大跌,增加技术人员短缺,还是包含了劳方委员所指有企业钻空子所致,值得港府深入探讨.

就业市场十字路口.目前香港失业率下降至3.2%的13年半新低,几近全民就业,部分工种重现难请人的状况.另一方面,欧美经济情况令香港出口大跌,雇主担心经济放缓,未来聘请员工可能转趋保守.在这个就业市场处于十字路口的时刻,港府的输入外劳安排,既要提防企业滥用机制影响本地劳工,又要确保能够输入真正短缺的人才,更要加倍审慎.(A06)