《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

* 明报

--中联能源(0346.HK)主席兼行政总裁卓泽凡表示,完成收购河南信源後,计画大力发展下游成品油分销及批发业务,未来3年拟透过在南方两个省份开设子公司扩大销售网络,将成品油销售量提高至每年500万吨.

--安踏体育(2020.HK)宣布,将今年店铺目标由原来的8,200间,下调为7,800至8,000间,意味今年开店数量较原定目标削减最多达68%.

* 星岛日报

--综合市场消息指,单是本月中旬料至少有4只新股部署闯关,合共集资最多15亿美元,其中早前通过聆讯的皮具手袋制造商时代手袋,更部署在11月中开始路演,启动集资7.8亿至11.7亿港元的上市大计.

* 苹果日报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)今天起为5万元以上新资金提供的3个月港元定存利率达1.65厘.而招商银行(3968.HK)亦于同日起为5万元或以上新资金存户,提供达1.7厘的3个月定存息率.

* 东方日报

--国际资源(1051.HK)公布,印尼Martabe金银矿项目的前期工作已大致完成,继年中时一度将投产日期,由今年底延至明年首季後,管理层有信心该项目可于明年首季末投产,配合预期金价持续高企,目标是明年扭亏为盈.

* 文汇报

--投资银行巴克莱资本的报告称,本港第三季的负资产宗数大幅上升,证实香港的楼价正在下调,并预期未来将进一步下跌.该行对本地地产股维持"负面"评级.

--花旗银行信用卡及无抵押信贷业务总监伍杨玉如表示,截至今年上半年,本港整体信用卡不良率约1.57%,相较09年超逾4%的高位,现时水平仍然偏低,而该行信用卡不良率亦低于1.57%的市场平均水平.

* 大公报

--谢瑞麟(0417.HK)公布,截至8月31日中期业绩,期内营业额按年升44.7%至15.63亿港元,毛利率由50.1%跌至49.3%;股东应占溢利则升8.6%至8,850万港元.

--瑞安房地产(0272.HK)董事总经理兼行政总裁李进港表示,集团首9个月累计合约销售额为63亿元人民币.今年底前仍有多个项目陆续推售,会积极争取完成今年100亿元人民币的销售目标.

--建业地产(0832.HK)公布,于2011年10月29日,旗下间接全资附属公司舞钢建业城市建设通过舞钢市国土资源局组织及举办的公开挂牌出让活动,成功获得7幅位于河南省舞钢市的土地的土地使用权,收购价合共约9,900万元人民币. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.