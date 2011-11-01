〔港报财经评论〕国策主导博弈,内房股炒上落--经济日报11月1日

国策主导博弈,内房股炒上落 /林瑞芬

今次升浪累计升4,000馀点,昨日为正常回调,亦不排除因由日圆受回而美元涨,触发资金流出港股而令大市回软.配合美汇指数变化,确见10月以来美汇下跌港股弹,现今对美汇反弹港股回,并非无因.总之,经10月份一轮技术反弹後,经济弱势并未改变,股市随时会终止的反弹浪,应要时刻保持警惕性.市场情绪现时非常敏感,从中国中铁(0390.HK)昨大挫14%也可知,集团公布9月止第三季收入增13.9%至1,128.9亿元人民币,纯利倒退48.6%至11.39亿元人民币,业绩不理想,炒家想逆势而行都要三思.

单是市场因素而言,港股投资气氛无疑较8、9月为改善,连带大行信心都上升.摩通刚发表投资策略报告指,改变投资策略,退出防守型的公用股,建议买入贝他值高的地产股,建议沽售电能实业(0006.HK)、中电(0002.HK)和长江基建(1038.HK),买入领汇房产基金(0823.HK).此外,摩通亦建议买入长实(0001.HK)、太平洋航运(2343.HK)和友邦(1299.HK),并沽售中银香港(2388.HK)和九龙仓(0004.HK).恒指由低位升了近4,000点,摩通才提出较进取建议,以乎是迟了点,但港股在昨日回调市中,具防守性的中移动(0941.HK)收报74.65港元,全日无起跌,电能股价更上升0.1港元至59.35港元,市场似乎倾向避险多些.

10月份股市绝地反弹,单是炒前景没前想像那麽糟,无论受惠或受困政策的股份都反弹.若只投机博反弹,毋须深究反弹理据是否充分,因可能上周五已套利,但若是抱中线低吸,就一定要看清看楚.从内房股被温总一声坚定不移地搞好房地产宏调而下跌,中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、雅居乐地产(3383.HK)跌5.4%-5.6%不等.内房股偷鸡随大市反弹,但仍受困政策,未是时候重纳一浪高一浪长期上升通道.

不过,论今次楼市宏调政策,各龙头内房企业早有准备,较任何一个宏调浪更有足够坚韧度应付,故现时楼价未见失控回落,对内房股也不能作太悲观的预测,只是又不能够看得太好.大户可以点做,惟有借消息炒作,一时借政策仍紧炒落,一时借政策预期放松而炒上,走势呈大型上落格局为主,高沽低吸为妙.

总括而言,港股10月份虽有不少股份从低位大幅反弹,但不代表困扰营收之经济环境已改善.今周G20峰会以及美国联储局会议举行,对港股反弹浪是否终结或延伸将有较大的启示.据部分分析师指出,美联储在上次会後宣布将实施扭曲操作,因此在本周会议上不会实施第三轮量化宽松措施.(007)

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H股上季绩差,内银增长稳定 /余少文

中港股市昨日不约而同在10月份最後一个交易日下跌,中国内地结束五连升走势.国企指数六连升後未能更进一步,昨日跌112点或1.1%,收10,512点,成交额161亿港元,只有26%主板H股可以逆市上升,或是指数六连升合共升1,428点或18%的正常回吐.而红筹指数则跌40点或1%,收3,842点,成交额52亿港元,整个10月份则升451点或13%,是两年多以来最大单月升幅.国指10月走势确实出乎意料,尤其整个月是先跌後升,跟红筹指数一样,在月线图中都出现”曙光初现”的阴阳烛图转势讯号.大市能否在今年最後两个月继续反弹,关键在于中国会否在货币政策上松手,以及国企第四季开始的业绩能否改善.

大市上周出现急升,当然受到国务院总理温家宝表示政策会作出预调和微调所刺激,只是中国到目前为止都以”出口术”为主,实际仍未见行动,除非10月通胀显着回落,则货币政策放松的机会率才会提升.至于大市今年首三季表现差劲,除了外围因素外,上市公司业绩也是问题所在,因为H股刚公布的第三季业绩,确实是不如人意.粗略统计已公布三季度业绩的75只H股後,发现首三季合共盈利达9,761亿元人民币,按年增长18%.但第三季盈利合共只有3,189亿元人民币,同比增长13%,相比去年可作比较的H股的首三季盈利,合共8,095亿元人民币及按年增长32%,以及去年第三季同比增长27%.此外,当中42%股份第三季盈利倒退或亏损,升幅超过1倍只有比亚迪(1211.HK)、马鞍山钢铁(0323.HK)、安徽海螺(0914.HK)和经纬纺织0350.HK.

至于工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK)仍然是最赚钱H股的第一、二位,第三位是中国石油(0857.HK),农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)分列第四、五位.而盈利表现最好的行业,除了内银股外,亦有水泥股,跟上半年情况相似,而内银股第三季合共盈利增长26%至2,040亿元人民币.表现最差内银股,是贪其息率较高的中行,只增长9%.由于水泥股涉及行业周期,加上各大省市争相增加水泥产能,以及明年需求或不及今年,都会对水泥价格带来压力.相反银行跟整体经济关系密切,一直相信中国经济不会崩溃,内银股稳定增长不难.尤其市场普遍憧憬中国会放松流动性,都有助内银股日後盈利保持稳定增长,故仍然死硬派而继续看好内银股.当然,大市仍然波动下,高追风险大,要有耐性等再跌才出手未迟.(010)