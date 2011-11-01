〔香港个股〕永晖焦煤财团斥资77亿港元收购加拿大煤矿公司,早盘由跌转升

路透香港11月1日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)周二宣布,由其牵头的财团以77亿港元(9.83亿加元)收购加拿大煤矿公司Grande Cache Coal GCE.TO,其股份早盘初段由跌转升.

香港时间10:06,永晖焦煤升0.39%,报2.6港元;稍早一度跌逾3%.大市恒生指数.HSI则跌1.13%.

永晖焦煤在一份声明中称,是次通过由其及日本Marubeni Corp (8002.T)各占60%及40%权益的公司进行收购,并按持股比例出资.永晖焦煤的出资额约46亿港元(5.9亿加元).

"是次收购为公司透过投资矿场资产垂直整合业务模式的重要第一步."该公司并称,拟以去年10月首次公开发售所得部分款项、发行票据及可用银行融资支付该安排的现金代价.

该出价为每股现金10加元,较Grande Cache Coal上周五收盘价有70%溢价.

尽管投资市场波动,国际煤商仍然寻求并购,以应付中国和印度两大市场日益增加的增长.

上月,美国煤业巨头博地能源BTU.N扫清了收购澳洲煤炭商Macarthur CoalMCC.AX的最大障碍,因後者的大股东--中国的中信资源(1205.HK)已经同意支持博地能源49亿澳元(50亿美元)的出价.[ID:nCN1166672]

博地能源于今年7月提出的收购价,较Macarthur Coal当时报价有40%溢价.[ID:nCT0466317]

Grande Cache Coal通过采煤租借矿区经营一个为钢铁业生产炼焦煤的矿场,位于加拿大亚伯达中西部Smoky River Coalfield,面积约22,700公倾,于今年3月底为止的探明及推测煤炭资源总计3亿吨,其中探明量为2.02亿吨.而截止今年3月底止年度产出141万吨精煤,主要产品为硬焦煤.

永晖焦煤称,预期Grande Cache Coal于今年12月9日或之前向亚伯达法院申请临时命令,召开股东大会,并计划于2012年1月14日或之前举行.Grande Cache Coal的董事会已同意推荐公司全体股东于股东大会上投票赞成该安排,而包括永晖焦煤控股股东王兴春在内的若干股东(合共约占51.47%股份)已同意将投赞成票.(完)

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