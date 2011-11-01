〔香港个股〕台泥国际料第四季旺季比往年逊色,按季仍有增长

路透香港11月1日电---内地调控影响资金趋紧,台资水泥商--台泥国际(1136.HK)周二预期,今年第四季的传统行业旺季将比不上去年,但与第三季度相比仍会有增长.

台泥国际董事总经理吴义钦在股东特别大会後表示,今年上半年水泥行业的表现一直很好,但今年第四季度的旺季相对去年同期会稍为失色.

"第四季会比第三季好,但跟以往相比则没那麽旺.因为内地宏观调控,资金收得比以往紧."他说.

今年上半年,台泥国际的净利按年大增七倍,主要受惠收购和产品价格上扬.台泥国际则未公布第三季业绩.

其他内地水泥股的第三季亦亮丽表现,产能最大的中国建材(3323.HK)第三季净利按年锐增3.6倍;安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)同期净利亦增1.25倍.

吴义钦表示,预期今年全中国的水泥需求量按年仍上升8-9%,而行业估计,至少在2015年前,中国的水泥需求仍会继续按年以个位数增长.

**西南地区并购竞争大**

"明年上半年的市场情况有点不明朗,但若中国要保持每年7-8%的GDP增长,固定资产投资必须得跟上,而这与水泥的需求有直接关系."他说,此外,一些暂时停顿下来的铁路基建项目,也有望于明年第二季恢复,届时水泥市场应有好转.

吴义钦引述中国水泥协会的预测,今年中国的水泥需求量约20亿吨,去年为逾18亿吨;预期未来五年继续上升至最多24-25亿吨.

此外,台泥国际稍早表示收购重庆、江西及浙江省等地水泥资产交易告吹.吴义钦指出,这是由于另有买家出更高的价钱收购,故卖方决定转售他人.

他表示,由于西南地区的水泥价格较其他地区为低,收购价格相对较合理,故亦吸引一些大型水泥商加快在当地进行并购整合.台泥国际今年在西南地区已收购了约800多万吨的水泥产能,未来会继续物色收购对象.连同已有项目,公司在贵州、重庆和四川等地共有2,000万吨的有效产能.

连同新收购项目及在建产能,届明年中台泥国际的总水泥产能增至5,700万吨.

台泥国际早盘下跌1.9%,报3.62港元;过去一个月该股涨逾27%.(完)

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