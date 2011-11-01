〔香港个股〕雨润食品称第三季利润按年降约25%,第四季仍面"重大考验"

路透香港11月1日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周二表示,由于生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心,第三季利润按年下降约25%,第四季盈利仍面临重大考验.

雨润在港交所发布公告指出,第三季屠宰量按年下降4%,深加工业务销售额则较上年同期跌了18%.公司未供具体数字.

公司在公告中表明盈利不佳是因为,"过去数月媒体的持续负面报导影响消费市场的信心,再加上原材料(特别是生猪)成本大幅上涨,集团转嫁成本难度增加所致."

"董事会预期集团本年度第四季度的经营环境依然困难,集团盈利将继续面临重大考验."公告称.

雨润9月底时曾发布相同的获利预警.[ID:nCH0080115]

雨润近期先後多次受到问题肉的困扰,继7月暂停旗下一家在陜西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查後,9月又有媒体报导称河南雨润北徐肉类食品有限公司的产品,被检查出含有中国禁用的"瘦肉精"残留.雨润发出声明证实在内部监控自检过程中,从某生猪供应商的一批生猪中,检测到一头对"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.[ID:nCH0077963]

本地时间上午9:29时,雨润大跌5.21%至13.10港元,跌幅深于大盘恒生指数.HSI的2.03%;股价过去一个月来上涨78.57%,但今年迄今跌近50%.(完)

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