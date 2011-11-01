《香港重要政经日程》--11月1日-11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月1日(周二)
--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.
--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.
--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.
--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.
--16:30 公布9月零售数据.
*-- 澳门博彩监察局公布10月博彩收入.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月2日(周三)
--10:00 数码通电讯(0315.HK)年度股东大会.
--11:00 珠江船务(0560.HK)特别股东大会.
--11:00 华艺矿业(0559.HK)年度股东大会.
-- 依利安达(1151.HK)公布三季度业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布上半年业绩.
-- 屹东电子(8249.HK)公布三季度业绩.
11月3日(周四)
--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.
--16:00 东方明珠创业(0632.HK)特别股东大会.
-- 比高集团(8220.HK)公布上半年业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布三季度业绩.
-- 宏利金融(0945.HK)公布三季度业绩.
-- 泰达生物(8189.HK)公布三季度业绩.
11月4日(周五)
-- 中华数据广播(8016.HK)公布三季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布全年业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布三季度业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布三季度业绩.
-- 海王英特龙(8329.HK)公布三季度业绩.
-- 太阳国际(8029.HK)公布上半年业绩.
11月7日(周一)
--13:30 中国南车(1766.HK)在北京举行第二次临时股东大会.
-- 香港金管局公布10月底止的官方外汇储备资产.
-- 恒生银行(0011.HK)举行董事委员会会议,考虑第三次派发中期股息.
-- 中芯半导体(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.
*11月8日(周二)
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。