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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:54 BJT

《香港重要政经日程》--11月1日-11月8日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月1日(周二)

--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.

--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.

--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.

--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.

--16:30 公布9月零售数据.

*-- 澳门博彩监察局公布10月博彩收入.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月2日(周三)

--10:00 数码通电讯(0315.HK)年度股东大会.

--11:00 珠江船务(0560.HK)特别股东大会.

--11:00 华艺矿业(0559.HK)年度股东大会.

-- 依利安达(1151.HK)公布三季度业绩.

-- 联想集团(0992.HK)公布上半年业绩.

-- 屹东电子(8249.HK)公布三季度业绩.

11月3日(周四)

--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.

--16:00 东方明珠创业(0632.HK)特别股东大会.

-- 比高集团(8220.HK)公布上半年业绩.

-- 直通电讯(8337.HK)公布三季度业绩.

-- 宏利金融(0945.HK)公布三季度业绩.

-- 泰达生物(8189.HK)公布三季度业绩.

11月4日(周五)

-- 中华数据广播(8016.HK)公布三季度业绩.

-- 星狮地产(0535.HK)公布全年业绩.

-- 皓文控股(8019.HK)公布三季度业绩.

-- 亨鑫科技(1085.HK)公布三季度业绩.

-- 海王英特龙(8329.HK)公布三季度业绩.

-- 太阳国际(8029.HK)公布上半年业绩.

11月7日(周一)

--13:30 中国南车(1766.HK)在北京举行第二次临时股东大会.

-- 香港金管局公布10月底止的官方外汇储备资产.

-- 恒生银行(0011.HK)举行董事委员会会议,考虑第三次派发中期股息.

-- 中芯半导体(0981.HK)公布第三季业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.

*11月8日(周二)

--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.

-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.

-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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