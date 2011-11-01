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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 10:06 BJT

〔香港热股〕中国南车收到铁道部近60亿元货款,股价一度升逾8%

路透香港11月1日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(1766.HK)周二早盘一度逆市涨逾8%,受公司收到铁道部近60亿元人民币应收货款的消息刺激.

中国南车(601766.SS)稍早称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.[ID:nCN1188304]

其H股早盘跟随大市低开,但其後股价节节上升,最高曾涨8.1%至5.08港元;香港时间09:58升幅收歛至5.53%,恒生指数.HSI挫跌1.59%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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