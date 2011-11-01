〔香港热股〕中国南车收到铁道部近60亿元货款,股价一度升逾8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月1日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(1766.HK)周二早盘一度逆市涨逾8%,受公司收到铁道部近60亿元人民币应收货款的消息刺激.
中国南车(601766.SS)稍早称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.[ID:nCN1188304]
其H股早盘跟随大市低开,但其後股价节节上升,最高曾涨8.1%至5.08港元;香港时间09:58升幅收歛至5.53%,恒生指数.HSI挫跌1.59%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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