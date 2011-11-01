〔澳门经济〕10月份博彩业收入同比增长42.3%至268.51亿澳门元,创记录新高

路透香港11月1日电---受到中国黄金周长假之助,澳门政府周二公布,当地10月份博彩业收入再创记录新高至268.51亿澳门元,较上年同期增加42.3%.

澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字.今年1-10月,澳门累计博彩收入按年增长45.4%,至2,212亿澳门元.

满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场预计今年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.

目前,澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营及MGM(MGM.N)的合营美高梅中国(2282.HK).(完)

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