〔香港数据〕9月零售销售值按年升24.1%,因本地消费需求和旅客开支强劲

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月1日电---香港政府周二公布,9月份的零售业总销货值及总销货数量分别按年增长24.1%和15.2%,因本地消费需求和旅客开支依然相当强劲.
不过,政府发言人在新闻稿中也指出,虽然访港旅游业和劳工市场仍然畅旺,应可继续为零售业务提供一定支持,但由于外围环境的不明朗因素与日俱增,仍须保持警觉,并留意这些因素对经济及消费信心的影响.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2011年9月 +24.1* +15.2*
8月 +29.0 +20.7
7月 +29.1 +22.4
6月 +28.8 +22.2
5月 +27.8 +21.1
4月 +27.8 +22.1
3月 +26.2 +20.2
2月 +8.5 +5.0
1月 +28.1 +23.6
2010年12月 +18.6 +16.0
11月 +18.1 +15.4
10月 +21.8 +19.7
9月 +17.2 +15.8(完)
注: * 初步数据
^ 经修订
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--记者 陈敏/李珊珊; 审校 乔艳红
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