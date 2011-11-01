〔香港数据〕9月零售销售值按年升24.1%,因本地消费需求和旅客开支强劲

路透香港11月1日电---香港政府周二公布,9月份的零售业总销货值及总销货数量分别按年增长24.1%和15.2%,因本地消费需求和旅客开支依然相当强劲.

不过,政府发言人在新闻稿中也指出,虽然访港旅游业和劳工市场仍然畅旺,应可继续为零售业务提供一定支持,但由于外围环境的不明朗因素与日俱增,仍须保持警觉,并留意这些因素对经济及消费信心的影响.