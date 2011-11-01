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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 16:47 BJT

〔香港数据〕9月零售销售值按年升24.1%,因本地消费需求和旅客开支强劲

路透香港11月1日电---香港政府周二公布,9月份的零售业总销货值及总销货数量分别按年增长24.1%和15.2%,因本地消费需求和旅客开支依然相当强劲.

不过,政府发言人在新闻稿中也指出,虽然访港旅游业和劳工市场仍然畅旺,应可继续为零售业务提供一定支持,但由于外围环境的不明朗因素与日俱增,仍须保持警觉,并留意这些因素对经济及消费信心的影响.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年9月 +24.1* +15.2*

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7

9月 +17.2 +15.8(完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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--记者 陈敏/李珊珊; 审校 乔艳红

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