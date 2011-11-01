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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 18:14 BJT

〔香港企业〕利丰零售出售部份合资公司股权予玩具反斗城

路透香港11月1日电---美国玩具制造商玩具反斗城(Toys"R"Us)[TOY.UL]周二表示,与利丰集团(L&F 1937 Limited)旗下的利丰零售达成协议,将买回双方合资公司部份股权,使玩具反斗城在此合资公司控股权增加至70%,以提高对大中华区及东南亚等店铺的掌握.

玩具反斗城发布新闻稿指出,藉此,玩具反斗城可全资拥有在香港、中国大陆、台湾,以及马来西亚、新加坡等东南亚区的店铺.

新闻稿中未说明全资公司原始股权结构以及所涉金额,目前也未能联系至利丰零售人士.

利丰零售拥有利亚零售(0831.HK)以及利邦控股(0891.HK)两家上市公司,与另一家上市的利丰公司(0494.HK)同属利丰集团.

玩具反斗城表示,利丰零售于1986年透过合资公司于香港开设第一家玩具反斗城,在1999年双方合作进入授权形式.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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