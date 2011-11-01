〔香港企业〕利丰零售出售部份合资公司股权予玩具反斗城

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月1日电---美国玩具制造商玩具反斗城(Toys"R"Us)[TOY.UL]周二表示,与利丰集团(L&F 1937 Limited)旗下的利丰零售达成协议,将买回双方合资公司部份股权,使玩具反斗城在此合资公司控股权增加至70%,以提高对大中华区及东南亚等店铺的掌握.
玩具反斗城发布新闻稿指出,藉此,玩具反斗城可全资拥有在香港、中国大陆、台湾,以及马来西亚、新加坡等东南亚区的店铺.
新闻稿中未说明全资公司原始股权结构以及所涉金额,目前也未能联系至利丰零售人士.
利丰零售拥有利亚零售(0831.HK)以及利邦控股(0891.HK)两家上市公司,与另一家上市的利丰公司(0494.HK)同属利丰集团.
玩具反斗城表示,利丰零售于1986年透过合资公司于香港开设第一家玩具反斗城,在1999年双方合作进入授权形式.(完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。