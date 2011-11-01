〔香港企业〕利丰零售出售部份合资公司股权予玩具反斗城

路透香港11月1日电---美国玩具制造商玩具反斗城(Toys"R"Us)[TOY.UL]周二表示,与利丰集团(L&F 1937 Limited)旗下的利丰零售达成协议,将买回双方合资公司部份股权,使玩具反斗城在此合资公司控股权增加至70%,以提高对大中华区及东南亚等店铺的掌握.