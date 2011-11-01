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中国财经 | 2011年 11月 1日 星期二 19:19 BJT

〔香港个股〕凤凰卫视拟将凤凰都市传媒附属公司分拆,于深圳创业板上市

路透香港11月1日电---中国媒体集团--凤凰卫视控股有限公司(2008.HK)周一称,正考虑可能将凤凰都市传媒在中国从事户外媒体业务的附属公司分拆,并于深交所创业板独立上市.

公告称, 保荐人中信证券(6030.HK)(600030.SS)已于10月20日向中国证监会北京监管局就展开辅导程序递交申请,并于11月1日收到北京监管局的受理函.

凤凰卫视股份周二收低3.83%至2.27港元,过去一个月累计上涨63%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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