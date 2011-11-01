〔香港个股〕凤凰卫视拟将凤凰都市传媒附属公司分拆,于深圳创业板上市

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港11月1日电---中国媒体集团--凤凰卫视控股有限公司(2008.HK)周一称,正考虑可能将凤凰都市传媒在中国从事户外媒体业务的附属公司分拆,并于深交所创业板独立上市.
公告称, 保荐人中信证券(6030.HK)(600030.SS)已于10月20日向中国证监会北京监管局就展开辅导程序递交申请,并于11月1日收到北京监管局的受理函.
凤凰卫视股份周二收低3.83%至2.27港元,过去一个月累计上涨63%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。