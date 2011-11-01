〔香港个股〕凤凰卫视拟将凤凰都市传媒附属公司分拆,于深圳创业板上市

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇

路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。