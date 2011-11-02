《香港报摘》--信报11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--MF Global申请破产保护.香港证监会禁止其子公司明富环球香港进行证券、期货及外汇等交易.
* 其他:
--巴克莱资本发表报告指出,香港住宅楼价己见顶,假设经济出现"通缩、失业率上升"等硬着陆现象,香港楼价有机会大幅下跌35-45%.
--汇丰发布第四季亚洲经济展望报告,调低香港今年经济成长预测至5%,去年为6.5%.而在内地食品价格上升以及私人楼宇价格上涨下,全年消费者物价指数(CPI)增幅将达到5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。