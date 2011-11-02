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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报11月2日

* 头版头条:

--MF Global申请破产保护.香港证监会禁止其子公司明富环球香港进行证券、期货及外汇等交易.

* 其他:

--巴克莱资本发表报告指出,香港住宅楼价己见顶,假设经济出现"通缩、失业率上升"等硬着陆现象,香港楼价有机会大幅下跌35-45%.

--汇丰发布第四季亚洲经济展望报告,调低香港今年经济成长预测至5%,去年为6.5%.而在内地食品价格上升以及私人楼宇价格上涨下,全年消费者物价指数(CPI)增幅将达到5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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