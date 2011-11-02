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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月2日

路透香港11月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较

(1美元=7.7716港元HKD=):

美股道琼工业指数.DJI周二收低297.05点或2.48%,报11,657.96点.希腊意外要求就欧盟救助计

划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.230 -1.79 113982 14.395 -1.40

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.890 -3.01 295203 4.007 -2.27

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.870 0.65 441442 74.405 -0.93

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.290 -3.77 285414 19.320 -3.11

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.370 -1.73 138264 9.899 -1.60

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.090 -1.39 81701 7.235 -1.70

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.420 -2.84 964036 65.934 -1.88

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.110 -1.62 40209 4.672 -1.65

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.860 -1.24 666005 15.434 -1.94

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.550 -0.61 98749 19.079 -2.36

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.640 -1.84 37443 3.427 -1.23

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.200 -4.83 30266 4.072 -0.68

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.660 -3.32 10363 1.450 -51.01

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.550 -3.77 63716 0.396 -5.63 (完)

--整理 李珊珊

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