《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
(1美元=7.7716港元HKD=):
美股道琼工业指数.DJI周二收低297.05点或2.48%,报11,657.96点.希腊意外要求就欧盟救助计
划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.230 -1.79 113982 14.395 -1.40
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.890 -3.01 295203 4.007 -2.27
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.870 0.65 441442 74.405 -0.93
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.290 -3.77 285414 19.320 -3.11
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.370 -1.73 138264 9.899 -1.60
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.090 -1.39 81701 7.235 -1.70
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.420 -2.84 964036 65.934 -1.88
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.110 -1.62 40209 4.672 -1.65
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.860 -1.24 666005 15.434 -1.94
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.550 -0.61 98749 19.079 -2.36
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.640 -1.84 37443 3.427 -1.23
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.200 -4.83 30266 4.072 -0.68
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.660 -3.32 10363 1.450 -51.01
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.550 -3.77 63716 0.396 -5.63 (完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。