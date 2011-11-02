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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:49 BJT

《香港报摘》--经济日报11月2日

* 要闻版头条:

--希腊意外提出公投,引发恐慌,美股盘中一度重挫逾300点.市场重新忧虑欧债危机及环球经济滑坡,避险意识高涨.

* 其他:

--香港人力资源管理学会调查显示,98%企业拟明年加薪,平均幅度5%,创14年来新高,当中金融及建筑业加幅最大.学者预期,明年加薪幅度最多与通胀看齐,上班族荷包未必有增长.

--雨润(1068.HK)发布获利预警後急召分析员会议,券商称仍未释疑.数位与会的分析员表示,缺乏第四季具体经营数据,无法推断.

--恒基地产(0012.HK)发言人回应,公司大股东及主席李兆基近期辞去多间附属公司的董事职务,与"退休、交棒"的传言无关,只是减轻看文件工作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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