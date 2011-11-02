《香港报摘》--经济日报11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--希腊意外提出公投,引发恐慌,美股盘中一度重挫逾300点.市场重新忧虑欧债危机及环球经济滑坡,避险意识高涨.
* 其他:
--香港人力资源管理学会调查显示,98%企业拟明年加薪,平均幅度5%,创14年来新高,当中金融及建筑业加幅最大.学者预期,明年加薪幅度最多与通胀看齐,上班族荷包未必有增长.
--雨润(1068.HK)发布获利预警後急召分析员会议,券商称仍未释疑.数位与会的分析员表示,缺乏第四季具体经营数据,无法推断.
--恒基地产(0012.HK)发言人回应,公司大股东及主席李兆基近期辞去多间附属公司的董事职务,与"退休、交棒"的传言无关,只是减轻看文件工作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。