《香港报摘》--其他报纸重要消息11月2日

* 明报

--根据香港交易所(0388.HK)资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于上周三(26日)及周五(28日),斥资共480多万港元,分别以每股平均作价91.361元及98.160元,购入共5万股,目前他一共持有42.83%长实股份.(B03)

* 星岛日报

--据了解,德国轮证黑池Scoach已取得证监会牌照,上周曾主动约见本港的轮证发行商和大型证券行,以窄差价低成本等诱因游说他们使用其平台.市场担心续有黑池进军本港,将降低市场透明度,甚至影响投资者保障.(B03)

--消息人士透露,电讯管理局可能于今个月内,最迟年底前推出公平使用守则(FUP),并于明年初生效,但有三个月过渡期,让网络商可在计费及新合约上作出调整,估计最快明年首季,流动数据无限任用计画便会淡出. (B04)

--电视制作公司威秀娱乐集团(Village Roadshow Entertainment Group)早前传出有意赴港上市,市传计画集资约3亿美元. 公司宣布, 将成立威秀娱乐集团亚洲公司,进军华娱电影市场. (B06)

* 苹果日报

--昊天能源(0474.HK)于6月15日斥资15.5亿元人民币购入新强拜城地下煤矿.但公司周二(1日)指中国政府于10月23日已完成该煤矿的预验,现待批出安全生产许可证,可望于12月底复产. (B07)

* 东方日报

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港将100万港元或以上之新资金的三个月定存年息,上调15点子至1.65%,与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)日前新推出的存款优惠看齐,惟汇丰有关优惠入场门槛为5万元新资金及卓越理财客户.(B03)

--龙湖地产(0960.HK)指,于日前通过拍卖方式,以底价获得青岛市黄岛区三幅地块,总地价为5.1亿元人民币.三幅土地的占地面积总计22.32万平方米,建筑面积总计22.54万平方米.(B03)

* 文汇报

--继上月中李宁(2331.HK)品牌首席产品官(CPO)徐懋淳离职後,集团的政府及对外公共事务部总监张小岩亦将在本月13日起离职.(B03)

--世茂房地产(0813.HK)旗下上海世茂公布,公司早前以11.3亿元人民币投得胶南市五幅地皮,项目总土地面积316,033平米,规划总建筑面积约48.1万平米.(B03)

--中国财险(2328.HK)公布,叶澍(方方土)因有其他工作安排辞去该公司独立非执行董事的职务,由11月1日起生效.(B03)

* 大公报

--市场消息披露,新地(0016.HK)位于苏州金鸡湖畔的独资项目"湖滨四季",最快于本周推售第一期的首批别墅.据当地物业代理表示,该项目为当地目前最高端的别墅之一,预计将会贴近同区豪宅项目订价.(B02)

--田生集团(0183.HK)旗下田生地产主席欧永华表示,目前市区收购的重建地盘涉及400至500个;并称集团现时手头现金约7.5亿港元,暂无集资需要.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.