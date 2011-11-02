〔香港个股〕华润燃气股份暂停买卖,未获悉原因

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---香港联交所周三表示,中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)股份自上午9时起暂停买卖.目前尚未获悉停牌原因.
华润燃气周二收报11.34港元,过去一个月来涨7.95%.
华润燃气在10月底曾向其子公司郑州华润燃气3928.HK提出私有化建议,後者股东可选择每股现金收购价14.73港元,或每持有1股H股收取1.5股华润燃气股份作为代价.[ID:nCH0083553](完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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