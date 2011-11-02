〔港报财经评论〕避险情绪再涨--信报11月2日

避险情绪再涨 /苏子

上周四欧盟公布令市场避险情绪一度大幅回落的欧债解决方案後,令各类高风险资产价格曾大幅抽高.不过,意大利10年期债息却不跌反升,加上美国期货交易商明富环球因炒输欧债而突然申请破产保护,结果市场再度对欧债危机感到担忧,高风险资产价格完全抹去上周四以来的升幅,昨天欧洲市欧罗兑美元已显着跌破上周四的1.3860低位,曾低见1.3670,直逼上月18日所造的1.3650重要低位支持.虽然

明富环球规模不及雷曼,不是大到不能倒的金融机构,一般人相信对市场的打击不大,但市场上类似明富环球的金融机构为数甚多,明富环球的申请破产保护事件只属冰山一角,类似个案未来可能陆续有来,而这肯定会左右市场本来已见好转的情绪.下一轮市场的焦点或有可能炒作那些有涉足于欧债的中小型金融机构可能出现没完没了的破产情况,从而制造恐慌,结果只会令高风险资产价格重拾弱势,而欧罗兑美元料在稍後失守1.3650重要支持关口及1.35心理关口,进一步下试上月10日的1.3370低位.

欧债危机除已影响到有涉足欧债炒作的中小型金融机构外,同时亦拖累发达国家的经济增长情况,而澳洲亦因此受到拖累,迫使央行于昨天议息後宣布减息.2008年金融海啸後,澳洲央行是首间主要央行恢复加息周期.昨天央行宣布减息四分之一厘,利率由4.75厘下调至4.5厘,确认澳洲三年来的加息周期已告一段落了.但加息周期的结束,却令市场相信,连澳洲亦要利用减息手段来刺激正在放缓中的经济情况,这为欧债危机拖累全球经济复苏步伐提供重要证据.随着澳洲结束加息周期,相信後市澳元兑美元难免会进一步下破50天SMA支持,并下试”一算”心理关口及汇价自上月4日0.9386低位升至上周四1.0752高位的61.8%调整目标,即0.9908关键支持.

一旦澳元兑美元失守0.9908的61.8%调整目标,料汇价较大机会进一步下破20天保历加通道底部支持,随後朝着上月4日的0.9386低位迈进.短线而言,澳元兑美元要明显升回100天SMA阻力收市才可避免向下大幅回落.随着澳洲央行宣布减息後,目前市场焦点落在欧洲央行会否在本周四议息後宣布减息.虽然市场相信减息机会不高,但由于欧债危机仍是没完没了,除已影响到欧罗区的经济复苏步伐外,市场甚至担心欧罗区会否出现双底衰退的困境.欧洲央行出奇不意地突然宣布减息的可能性不容抹煞.如欧洲央行真的宣布减息,料欧罗兑美元後市的表现将会是难以乐观,入市策略宜以逢高沽出为主.(B09)